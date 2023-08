Nordio sconfitto Le intercettazioni non sono più una barbarie | il governo ne estende l' uso

(Di lunedì 7 agosto 2023) Prevale la linea Mantovano sulla linea di via Arenula. In Cdm un provvedimento, sollecitato dall'antimafia, che allargherà la procedura "light" per intercettare anche ai reati connessi alla mafia. Via libera anche a una struttura digitale

... ci siano stati esponenti di primo piano come il ministro della Giustizia Carloo il ... 'Per fortuna lei vive in un paese democratico che hai fascisti (come lei). Nessuno la manderà al ...È uomo del Nord il Guardasigilli Carlo. Ma quando serve utilizza anche i classici metodi del Sud. Come quel gioco delle tre carte ...più furbo può perdere la testa e restare. Abbonati ...'Fu un piano eversivo che è stato'. E quell'esperienza 'ha dimostrato che sconfiggere le mafie è possibile'. Lo ha detto il ... Come è noto il ministro della Giustizia Carlosi è ...

Nordio sconfitto. Le intercettazioni non sono più una barbarie: il ... L'HuffPost

Parlava così Carlo Nordio, il 17 giugno, a Taormina. In quella circostanza il ministro della Giustizia ripeteva - come aveva fatto altre volte negli scorsi mesi - ciò che ha sempre sostenuto: le ...Passo indietro del sindaco o dell’assessore solo in caso di conflitto di interessi. Del reato chiesto dalla Ue non resterebbe nulla. Questa è ...