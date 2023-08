Nonostante i progressi informatici c’è ancora un enorme divario tra l’IA e l’uomo

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 7 agosto 2023) Con l’avvento della robotica e dell’intelligenza artificiale basata sulle reti neurali, i computer operano sempre di più con dati provenienti dal mondo reale, che possono includere anche l’informazione prodotta da eventi quantistici e da decisioni umane. Ciò porta il computer a operare al di fuori dei limiti di un sistema deterministico classico. Questa situazione presenta sfide e opportunità non del tutto comprese, nemmeno dagli addetti ai lavori. Pattern complessi, come volti, parole o situazioni del traffico urbano, hanno una variabilità sbalorditiva, al punto che il tasso di riconoscimento non può essere perfetto, specialmente in condizioni ambientali sfavorevoli. Pertanto, le prestazioni di un robot o di un computer non possono essere garantite, a differenza delle situazioni in cui il computer esegue un algoritmo deterministico. Con le reti neurali artificiali, l’imprevedibilità ...