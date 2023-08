“Nonna sono nei guai con la legge | mi servono soldi” | tentata truffa ai danni di una 95enne

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 7 agosto 2023) Roma – Due giovani di 17 e 19 anni, provenienti da alcuni comuni dell’hinterland di Napoli, giunti a Roma con un’auto a noleggio,finiti nelle maglie dei controlli dei Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio e arrestati in flagranza di reato, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, perché gravemente indiziati di “aggravata in concorso aidi un’anziana”. I Carabinieri, in realtà stavano effettuando dei controlli antidroga in una piazza di spaccio del quartiere, quando hanno intercettato l’auto con i due a bordo proprio in via di San Basilio. I due, scambiati in un primo momento per spacciatori,stati agganciati dai militari e seguiti fino a via Talli, nel quartiere di Fidene Serpentara. I militari hanno poi notato il minorenne scendere dall’auto e avviarsi ...