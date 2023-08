‘Non sbronzarti mai all’ora di punta’ | l’esordio di Andrea de Curtis

(Di lunedì 7 agosto 2023) Un po’ Trainspotting, un po’ Noi ragazzi dello zoo di Berlino, Nonmaidi punta diDesi fa strada nel mondo del self-publishing con irruenza, determinazione e con un linguaggio chiaro e forte. Il romanzo racconta di periferie, di compagnie sbagliate, di come la vita può avvilupparsi in una spirale sempre più fitta di perdita di controllo verso di sé e verso gli altri. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità.

BOLOGNA - È un romanzo tra pulp e sperimentazione che esplora la spirale autodistruttiva di un giovane alla ricerca di un significato. Ha come titolo 'mai all'ora di punta " ed è opera di Andrea De Curtis , fiorentino ma bolognese di adozione, che si è avvicinato al mondo della scrittura dopo aver lavorato come operaio tessile in una ...