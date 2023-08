(Di lunedì 7 agosto 2023) Per Alessia Amighini (Ispi) "Xi vuole apparire come mediatore sull'Ucraina ma nei fatti l'asse con Putin è più saldo che mai, gli fa gioco che Mosca sia una specie di vassallo"

La sua presenzaera scontata, ma era imprescindibile per mostrarsi una potenza capace di dialogare con tutti senza perdere di vista i suoi obiettivi e le sue alleanze....precisi su questi temise ne trovano mai". Il fronte degli ospedali, il vostro giudizio "Sugli ospedali invece gli impegni sono chiari in linea di principio, ma confusi nei dettagli....Eccomale. Aggiungiamo fratture dai, una in più ', dice a Borra che spinge la carrozzina. L'affetto dei fan ma anche di amici e colleghi del mondo dello spettacolosi è fatto attendere.

"Non facciamoci illudere da Gedda. La Cina non molla la Russia" (di ... L'HuffPost

Era partito con poche aspettative, ma gli esiti del vertice per la pace in Ucraina - che si è chiuso ieri 6 agosto a Gedda, in Arabia Saudita - lasciano ben sperare. È vero: è… Leggi ...Per Alessia Amighini (Ispi) "Xi vuole apparire come mediatore sull'Ucraina ma nei fatti l'asse con Putin è più saldo che mai, gli fa gioco che Mosca sia ...