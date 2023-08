“Non è giusto” Reazione a catena | la protesta del pubblico sui Dai e Dai | “Avete visto?”

(Di lunedì 7 agosto 2023)di Marco Liorni, scoppia latra il. Di puntata in puntata i concorrenti aspirano a vincere il montepremi finale, ma il percorso, come si può ben immaginare, è denso di ostacoli. Marco Liorni torna a gestire nuovamente momenti di alta tensione che nel corso dell’ultima messa in onda sono sfociati in un malcontento generale. Il risultato? Nel giro di poco tempo gli utenti hanno commentato la vicenda sui social con tanto di hashtag con il titolo del programma.tra ildi. Davanti al trio dei Dai e Dai la possibilità di portare a casa un bottino considerevole pari alla somma di 172mila euro. Un sogno che però ben presto è andato in frantumi. Il trio ha gradualmente dimezzato la ...

Commenta per primo Scegliere il casinò onlinepuò sembrare complicato, vista la grande quantità di piattaforme disponibili in Italia. Tra ...i fattori da considerare che spesso ci si blocca e...La ragazza accuserà il colpo esaprà proprio come convincere la donna di aver fatto solo quello che ritenevaper la sua famiglia. Il Karaca la spronterà amollare , a continuare a ...Quando nel 2016 lo prelevò da viceministro dello Sviluppo economico e lo mandò in Europa per pochi mesi a fare l'ambasciatore per conto dell'Italia -aveva il pedigree, secondo i ...