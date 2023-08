Non c’è tregua per la Sardegna | decine di incendi e «pericolosità estrema» in gran parte dell’isola – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 7 agosto 2023) Non c’è ancoraper ladopo che ieri sono scoppiatidiin tutta l’isola, difficilmente domabili a causa del vento maestrale che ha allargato il perimetro delle fiamme. Anche oggi – come ieri – è allerta rossa in molte aree, stando a quanto si legge nel bollettino della Protezione civile. Pertanto, le condizioni sono tali che laddove dovesse innescarsi uno e non venisse affrontato in modo tempestivo, potrebbe raggiungeredi dimensioni ed essere particolarmente pericoloso. Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha allertato il corpo forestale regionale chiedendo di intensificare le indagini su tutta l’isola, soprattutto per «individuare e assicurare alla giustizia i responsabili», e di aumentare l’operatività della flotta aerea ...