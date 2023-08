Non c’è nulla di meglio di Arsenal-City

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il Community Shield non è il più celebre e ambito trofeo europeo, ma ogni anno riesce comunque a ritagliarsi uno spazio importante rappresentando di fatto l’inizio della stagione calcistica. Si tratta però di una partita chedi qualsiasi altra si presta a farci trarre conclusioni affrettate: un anno fa di questi tempi in seguito al 3-1 rifilato dal Liverpool al Manchestersi diceva che Haaland sarebbe stato un flop e che il grande trasferimento di mercato dell’estate britannica fosse in realtà Darwin Nuñez ai Reds; circa 365 giorni dopo sappiamo che il norvegese ha segnato ben 52 gol in 53 partite trascinando i suoi allo storico Treble, mentre l’uruguaiano ha mostrato più ombre che luci. Nella gara giocata ieri a Wembley si sono affrontate il Manchester– ormai un habitué di questa competizione – e ...

... ad esempio acquistando generatori di emergenza o trasferendosi in luoghi con alimentazione elettrica, per molti altri queste opzionisono accessibili . In particolare, le comunità a basso ...La frecciatina lanciata dal CEO di Meta in tal senso recita: "dovremmo usare una piattaforma più affidabile che possa effettivamente raccogliere fondi per beneficenza ". Ricordiamo infatti che ...Milan, Tassotti analizza il mercato dei rossoneri esoloLa cessione di Tonali ha quindi dato il via al cambiamento della rosa del Milan, con tanti nuovi innesti che andranno inseriti nel modo ...