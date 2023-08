“Non accettiamo vegani” | ristoratore rifiuta la prenotazione e l’influencer pubblica la telefonata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 agosto 2023) Siete? Allora qui nel nostro ristorante è meglio se non prenotate. È quello che in pratica si è sentita dire telefonicamente Giulia Pisco, influencer ventunenne, che per passione propone ricette vegane sui social. La ragazza in vacanza in Puglia ha deciso nei giorni scorsi di chiamare alcuni ristoratori per prenotare un tavolo per 8 persone, tutte vegane. Un’impresa tutt’altro che semplice, data la risposta di unche ha da subito rimbalzato la ragazza e le amiche: “Oh mio dio siete, no andate da un’altra parte, qui non ne”. Queste parole sono diventate da subito virali sui social perché Pisco ha deciso di registrare lae trasformarla in un video TikTok (ad ora con oltre 10mila like). “Ho visto sul vostro menù che avete piatti tipici pugliesi già ...