No! Questo video non dimostra la presunta pericolosità di alcuni lotti del vaccino Pfizer

(Di lunedì 7 agosto 2023) Circola una clip dove Massimo Mazzucco sostiene che sarebbero stati individuati deidi“che uccidono più di altri”. Il noto personaggio, particolarmente seguito dagli amanti delle teorie del complotto, omette di spiegare il funzionamento del sistema di segnalazioni passive americano denominato Vaers. Tale sistema, similmente ad altri nel mondo come l’europea EudraVigilance, raccoglie qualsiasi segnalazione dopo la vaccinazione, senza verificare niente. Come vedremo l’autore si appoggia su una fonte No vax, che fa leva su una comune mala interpretazione della statistica. Per chi ha fretta: Mazzucco sostiene di aver trovato una «curva anomala» nel numero di segnalazioni di eventi avversi, morti e paralisi permanenti indel...