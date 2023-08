No | le proteste non hanno bloccato la riforma delle pensioni in Francia

Leggi su facta.news

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il 7 agosto 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione su WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato il 3 agosto su Facebook su un gruppo che diffonde contenuti antivaccinisti. Nel post in questione si legge: «LAHA VINTO Uomini in pensione a 62 anni Donne in pensione a 58 Viva il coraggio del popolo francese». Lo stesso contenuto è stato condiviso anche su TikTok. Questa notizia è però infondata. Nonostante mesi die scioperi proclamati dai sindacati in tutta la, il 20 marzo 2023 l’Assemblea nazionale francese ha adottato in via definitiva la, annunciata a gennaio dalla prima ministra Elisabeth Borne. Il testo stabilisce dal 1º settembre 2023 un innalzamento graduale, di tre mesi ogni anno, ...