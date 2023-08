Nikita Pelizon | la Lega di Salvini approva il progetto di legge ideato dall’ex gieffina | taxi gratis per chi beve troppo

(Di lunedì 7 agosto 2023) Sembrerà forse il Metaverso, mae Matteosi sono ritrovati a collaborare per undivolto ai giovani e agli eccessi. Ultimamente si è parlato tanto della proposta del Ministro degli Interni di assicurare unper chi, uscendo dalla discoteca in evidente stato alterato, rinunci a guidare e...

Ed a quanto pare l'idea sarebbe venuta a, vincitrice dell'ultimo Grande Fratello Vip. Taxi gratis se ti ubriachi: l'idea diMentre Pier Silvio Berlusconi frena la ...In un'intervista Matteo Diamante ha trattato vari argomenti, ma prima di tutto della rottura definitiva con: "abbiamo idee diverse" ha spiegato. Ha poi parlato delal bacio scambiato con Martina Nasoni prima del Grande Fratello Vip 7 e del continuo tira e molla tra Daniele Dal Moro e Oriana ...... dei Donnalisi e degli Oriele Matteo Diamante è stato in qualche modo protagonista dell'ultima edizione del GF Vip , sebbene sia entrato in qualità di ex di. Nel corso della sua ...

Matteo Diamante: «Io e Nikita Pelizon Ci abbiamo riprovato tante volte...» ilmattino.it

Nikita Pelizon con la collaborazione del Governo ha deciso di creare un nuovo progetto di legge che prevederà taxi gratis fuori dalle discoteche: ecco le sue parole Nikita Pelizon potrebbe aver creato ...Nikita Pelizon e Matteo Salvini della Lega collaborano a una legge che veda corse in taci gratis per chi esagera con l'alcol!