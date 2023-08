Niger | scade l' ultimatum dell' Ecowas | i golpisti chiudono lo spazio aereo - Venti di guerra? Cosa succede ora

Secondo Al Jazeera , la giunta militare delha assicurato che 'una superpotenza straniera sta preparando un'aggressione' contro il Paese. La situazione resta altamente incerta e tesa, ...Ilha chiuso il proprio spazio aereo "di fronte alla minaccia di intervento che si fa sempre più chiara". Lo affermano i leader del golpe. L'ultimatum imposto dall'Ecowasalla mezzanotte ora ...a mezzanotte l' ultimatum lanciato ai golpisti del, che hanno preso il potere il 26 luglio (e da allora tengono prigioniero Mohamed Bazoum, il presidente democraticamente eletto due anni ...

Niger, scade l'ultimatum dell'Ecowas. Rischio conflitto, rientra un gruppo di militari italiani - La folla allo stadio acclama i golpisti - La folla allo stadio acclama i golpisti RaiNews

Migliaia di sostenitori dei militari che hanno organizzato il colpo di stato in Niger si sono riuniti in uno stadio di Niamey, nel giorno in cui scade l' ultimatum della Comunità economica degli Stati ...