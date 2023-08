Niger | intervento armato scongiurato | l' Ecowas si riunisce giovedì

In una Niamey apparentemente tranquilla l'atmosfera resta sospesa, perché i venti di guerra innon si sono placati. Al contrario, appena è scaduto l'ultimatum dell'Ecowas, i golpisti hanno ...... entrambi guidati da regimi golpisti sostenuti dai mercenari della Wagner, hanno inviato una delegazione a Niamey, avvertendo che considererebbero unmilitare contro ilcome una "...... parlando con il Wall Street Journal hanno fatto sapere di aver bisogno di più tempo per preparare unin: "Dobbiamo rafforzare le nostre forze prima di partecipare a una simile ...

L'intervento militare in Niger divide i grandi paesi confinanti. L'Algeria frena, la Nigeria lo appoggerebbe (di G. Carrer) L'HuffPost

