Niger | i golpisti chiudono lo spazio aereo Fonti dell’Ecowas | “Non siamo pronti a intervenire”

(Di lunedì 7 agosto 2023) A un giorno dalla scadenza dell’ultimatum imposto aidall’Ecowas (la Comunità economica degli Stati africani occidentali) per ristabilire l’assetto costituzionale e rilasciare il presidente deposto Mohamed Bazoum – prigioniero nella propria residenza – la situazione inè ancora in stallo. Nella notte il Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp), l’organo della giunta militare golpista ha annunciato la chiusura dellodel Paese, “di fronte alla minaccia di intervento che si fa sempre più evidente dai Paesi vicini”. “Lodelè chiuso fino a nuovo avviso“, hanno dichiarato i leader del Cnsp precisando che “qualsiasi tentativo di violazione” porterà a “una risposta vigorosa e istantanea“. Poche ore dopo lo ...

Ora, iinhanno annullato la cooperazione militare con la Francia e hanno chiesto lo smantellamento delle basi militari francesi e l'espulsione delle truppe francesi dal Paese. ...... che cita un comandante di alto rango di uno degli Stati membri della Comunità, scrive infatti che al momento non ci sarebbero le condizioni per attaccare militarmente iin. 'Per il ...Il 30 luglio, quattro giorni dopo il colpo di Stato inche ha rovesciato Mohamed Bazoum, l'Ecowas ha concesso aisette giorni (cioè fino a ieri sera) per rimettere in carica il presidente eletto, pena l'uso della "forza". Ieri a poche ore ...

Colpo di Stato in Niger, scade ultimatum per golpisti. Crosetto: “Rientrati 65 militari” Sky Tg24

«La Comunità economica degli stati dell'Africa occidentale (Ecowas) non è ancora sufficientemente pronta a usare la forza militare contro i golpisti» ...I vertici militari dei paesi membri della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas) si sono riuniti in Nigeria e hanno elaborato i… Leggi ...