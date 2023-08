Newcastle | visite per Livramento | le cifre dell'affare

Sulle tribune 7.000 tifosi, a bordo campo anche il neo acquisto Natan De Souza che, dopo le... James' Park di. Viola in vantaggio con Jovic su assist di Sabiri dopo 18'. Decisivo ...... a: viola in rete dopo 17 minuti con Jovic, schierato terminale d'attacco; raddoppio al ...Viola Park dove tornerà a disposizione Gaetano Castrovilli dopo il mancato superamento delle...... dopo la sconfitta per 2 - 0 con il, battendo 2 - 1 il Nizza (con reti di Jovic e Kouame) ...il blocco del passaggio al Bournemouth per Castrovilli a causa del mancato superamento delle...

Fiorentina: Amrabat è ancora bloccato, Castrovilli non passa le visite. E oggi c’è il Newcastle Virgilio Sport

I campioni d’Italia superano 1-0 i tedeschi, infortunio per Politano. Giallorossi battuti dal Tolosa (Dybala segna ed esce), i biancocelesti dal Girona. Vince ...(ANSA) - FIRENZE, 06 AGO - La Fiorentina ha superato per 2-1 il Nizza nella seconda gara valida per il quadrangolare 'Sela Cup' in Inghilterra, a Newcastle ... dopo il mancato superamento delle visite ...