(Di lunedì 7 agosto 2023) La, guidata da Francesco Rocca, ha annunciato un investimento significativo per ilall'istruzione. Il Piano Annuale degli Interventi per ilScolastico 2023/2024, proposto dall'assessore Giuseppe Schiboni, ha ricevuto l'approvazione della Giunta regionale. L'articolo .

Con un nuovo post su Facebook Marcello De Angelis , capo della comunicazione della Regione, ...eversive neofasciste attive negli anni di piombo - è stato condannato in via definitiva1989 a ...Prima giornata romana per Gustav Isaksen. L'esterno offensivo danese, che laha preso dal Midtjylland, dopo esser sbarcato nella notte a Fiumicino, stamattina ha svolto le ...pomeriggio ...statale 613 Lecce - Brindisi :comune di Surbo sono entrati 309.580 euro, e in quello di Trepuzzi 720.022 euro, a causa di tre autovelox;. litorale sud del, statale 213 "Flacca" : piena ...

Nel Lazio la Regione destina 8 milioni per il diritto allo studio Orizzonte Scuola

"Mi scuso con magistrati e con chi ho turbato esprimendo il mio pensiero". Il portavoce della Regione Lazio non fa passi indietro ma si scusa via Facebook ...La Russa: "Mie parole su verità giudiziaria esaustive". L'opposizione in Regione Lazio: "Quanto scritto da De Angelis è incompatibile con il ruolo di responsabile della comunicazione istituzionale".