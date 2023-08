Nel finale di stagione su Rai 1 il commissario si fa travolgere dal lavoro e la fidanzata va in vacanza da sola

Leggi su iodonna

(Di lunedì 7 agosto 2023) Stasera alle 21.25 su Rai 1 va in onda in replica la sesta puntata della serie Il giovane Montalbano, dal titolo Sette lunedì. È l’episodiodella primadel prequel di IlMontalbano, tratto dai romanzi di Andrea Camilleri. Per Salvo arriva il momento della resa dei conti: non è più tempo di scappare né da suo padre né dall’amore. IlMontalbano, le proteste dei fan per ildell’ultima puntata ...