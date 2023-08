Nel decreto spunta a sorpresa il prelievo sugli extraprofitti delle banche | due miliardi finiranno nelle casse dello Stato

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il, secondo quanto si apprende da fonti di governo, dovrebbe portare allepiù di due. La misura è stata approvata ain serata dal Consiglio dei ministri e inserita all’interno delasset. «L’innalzamento dei tassi della Bce – ha detto il ministro Salvini – ha portato ad un innalzamento del costo del denaro per famiglie e imprese. Non c’èun altrettanto solerte, veloce e importante aumento per i consumatori. Quindi in questo gap si verrà a contare un 40% didaglimultimiliardari. Non entriamo ...

...stata approvata a sorpresa in serata dal Consiglio dei ministri e inserita all'interno del... Non entriamomerito delle cifre, ma basta guardare gli utili del primo semestre 2023 delle ...... come già accaderesto del Mondo, contribuendo, peraltro, a tutelarne il valore'. 'Con questo- evidenzia il Presidente dell'ACI - si conclude un percorso iniziato più di cinque anni fa ......9 milioni stanziato dalAsset è stata considerata la prova più efficace della forte ...si tratta di "un granchio particolarmente aggressivo giunto da altri mari nell'Adriatico ma anche...

Nel decreto in Cdm lunedì spuntano 2,9 milioni per lotta al granchio blu Agenzia ANSA

Sburocratizzare e velocizzare. Con nuove licenze, anche temporanee e uno sprint sulla doppia guida. Arrivano le misure del governo per provare a risolvere il caos taxi, con vetture .... La norma sostenuta dalle imprese è contrastata dagli ecologisti Salta a sorpresa l'innalzamento dei limiti per il 5G. Il decreto legge asset e investimenti approvato dal Consiglio dei ministri non p ...