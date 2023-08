Navi russe e cinesi in Alaska | cosa svela questa mossa

Il capo del servizio di sicurezza dell'Ucraina, Vasily Malyuk , commentando le incursioni, ha definito "qualsiasi "slam" che si verifica con leo il ponte di Crimea come un passo ...Le undicie cinesi hanno navigato vicino alle Isole Aleutine. I mezzi, che non sono mai entrate nelle acque territoriali degli Stati Uniti e poi se ne sono andate, sono state monitorate da ...La Cina minaccia le Filippine e colpisce le: nuovo fronte di guerra Gli attacchi sono avvenuti ... Inoltre le autoritàsostengono di aver intercettato due droni sopra la provincia di Bryansk, ...

Ucraina: pioggia di missili dopo gli attacchi alle navi russe TGLA7

La Russia risponde agli attacchi ucraini con una pioggia di missili su diverse regioni. Kiev risponde con raid e droni fino a Mosca. Un tentativo di diplomazia per tornare al diritto internazionale è ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia. Cremlino: non ci sono i presupposti per una pace con Kiev . LIVE ...