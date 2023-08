Naufragio al largo della Tunisia | 14 morti e 50 dispersi

Ancora unaldella Tunisia. Al momento risulta che 14 persone hanno perso la vita . Secondo la Direzione generale della Guardia nazionale tunisina, lungo la costa di Louata, nel governatorato di ...E'di almeno quattro morti e 51 dispersi il bilancio deldi un barcone carico di migranti subsahariani avvenuto aldelle isole Kerkennah, in Tunisia. E' quanto riporta la radio locale Mosaique Fm, citando autorità giudiziarie di Sfax, ......nei giorni scorsi in seguito a un drammatico incidente che ha coinvolto due imbarcazioni a... risultato positivo ai test tossicologici e, al momento, indagato per omicidio colposo e...

Due naufragi al largo Lampedusa: oltre 30 migranti dispersi, trovati cadaveri una donna e un bambino RaiNews

Ancora un naufragio al largo della Tunisia. Al momento risulta che 14 persone hanno perso la vita. Secondo la Direzione generale della Guardia nazionale tunisina, lungo la costa di Louata, nel governa ...A causa del mare mosso, che blocca i collegamenti con traghetti e aliscafo, la Prefettura di Agrigento già ieri aveva annunciato il trasferimento di 360 migranti, fra oggi e domani, con voli Oim.