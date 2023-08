Natan è un nuovo giocatore del Napoli Contratto depositato

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ufficiale l’acquisto didal Bragantino, ilhaildel difensore brasiliano in Lega Calcio. CALCIOMERCATO. Ora è ufficiale:è uncalciatore del. Il club azzurro hain Lega Calcio ildel difensore brasiliano, prelevato a titolo definitivo dal Red Bull Bragantino. L’operazione era già stata chiusa da tempo, ma solo nelle ultime ore è arrivata la comunicazione ufficiale da parte della Lega Serie A.andrà a sostituire Kim, ceduto al Bayern Monaco. Il centrale classe 2001 è già a Castel di Sangro, ieri era in panchina con De Laurentiis per l’amichevole-Augsburg. Oggi svolgerà il primo allenamento ...