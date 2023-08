Nasce la nuova serie C | svelato il girone della Strega | le avversarie

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Benevento conosce le prossimenel campionato diC 2023/24. Tutte eccetto una, perché nel raggruppamento C è stata inserita la X, posto che dovrebbe venire assegnato alla Casertana. In attesa del ripescaggio dei falchetti, laè stata inserita in un raggruppamento che comprende: Messina, Audace Cerignola, Avellino, Brindisi, Catania, Crotone, Foggia, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Turris e Virtus Francavilla. Niente Pescara di Zeman, dunque, che finisce nel gruppo B, mentre i derby saranno cinque in attesa dell’ufficialità del ritornoCasertana. L'articolo proviene da Anteprima24.it.