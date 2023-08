Napoli | Zielinski frena sul rinnovo | irrompe l’Arabia Saudita

, l'Al - Ahli accelera per: accordo più vicino Dopo Mendy, Firmino, Mahrez e Saint - Maximin, l'Al - Ahli torna all'assalto di Piotr. Un mese fa il centrocampista polacco ...Garcia esce allo scoperto sui casie Osimhen. Ilha giocato con parecchie seconde linee e qualche giocatore fuori ruolo, come Ostigard che per mezzora ha fatto il mediano, ma Garcia ...Punti chiave 08:40, Koopmeiners prima scelta in caso di addio a08:38 Fiorentina, rivoluzione in attacco: in arrivo Nzola e Beltran

Sky - Zielinski, futuro tutto da scrivere: il Napoli ha scelto l'eventuale sostituto Tutto Napoli

Dopo Natan il Napoli è finalmente pronto a regalare a Garcia anche un nuovo centrocampista in questo calciomercato.Il Napoli ha aperto alla cessione di Zielinski in Arabia e forse è stato questo il passaggio chiave della vicenda. Zielinski voleva restare a Napoli, continuare nel club che ...