Napoli | Zanoli spinge per andare al Genoa

Commenta per primo Il Genoa continua a seguire la pista che porta dalle parti di Alessandro. E malgrado la stessa si sia fatta piuttosto tortuosa a causa del veto alla sua partenza ...al. Una importante novità è stata riportata da 'Il Mattino' sul possibile futuro di Alessandro. Secondo il quotidiano napoletano, il terzino destro, nonostante il veto di Garcia, ha spiegato che vorrebbe giocare da titolare in prestito al Genoa piuttosto che fare la riserva di Di Lorenzo ...Grazia effettua alcuni cambi inserendo, Zerbin, jan Jesus, Demme e nel finale anche Obaretin. Senza molti calciatori è difficile dare un giudizio sul Calcio: la preparazione continua ...

Napoli, dietrofront su Zanoli: deciso il futuro dell'esterno AreaNapoli.it

Paolo Del Genio, giornalista, ha fatto il punto sul Napoli mettendo in ordine, ruolo per ruolo, i titolari e le riserve della squadra di Garcia.Il Mattino: Zanoli preferisce giocare al Genoa invece di essere la riserva di Di Lorenzo al Napoli. Importante novità di mercato ...