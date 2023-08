Napoli | squadra incompleta a 10 giorni dal campionato | altri 5 calciatori sono con le valigie in mano

(Di lunedì 7 agosto 2023) Che in casaci sarebbe stata una rivoluzione dopo l’addio di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli era prevedibile, ma non fino a questo punto. Latitolare rischia infatti di essere smantellata, con l’entusiasmo per la vittoria dello Scudetto che sembra già essersi svanito dopo gli ultimi avvenimenti. I tifosi credono fermamente in Aurelio L'articolo

Il 22enne difensore centrale arriva dallabrasiliana del Bragantino; è costato aldieci milioni di euro e ha firmato un quinquennale da poco più di un milione a stagione. Sostituirà ...Adesso è ufficiale, Natan è dele anche il Red Bull Bragantino lo saluta via social . Calciatore e professionista esemplare, ... è amore per il suo lavoro e per la sua. Dal primo all'.... Nella scorsa mattinata gli agenti delladi Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, nel corso di un servizio antiborseggio, hanno tratto in arresto ...

Napoli: Natan già in ritiro con la squadra dopo le visite mediche - Sportmediaset Sport Mediaset

“Rifare una squadra da zero non è semplice. La scelta di non confermare giocatori della scorsa stagione è stata condivisa da tutti noi – ha detto ai microfoni de Il Mattino il responsabile dell’area ...Il 22enne difensore centrale arriva dal club verdeoro del Bragantino. E' costato al club partenopeo dieci milioni di euro e guadagnerà poco più di un milione a stagione. Sostituirà Kim Min-Jae, approd ...