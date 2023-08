E così è nato il bivio: o Zielinski si convince a rinnovare alle condizioni del, oppure va fuori rosa. Per il momento ha saltato l'amichevole di ieri , ufficialmente per un fastidio fisico. Ma ...Gli accertamenti ovviamente faranno chiarezza sulle condizioni del forte centrocampista camerunese, ma intantol'allarme tra i tifosi del. "Come mai tutti questi problemi". L'elenco ...Il governatore non sarà presente "nonostante il rilevante impegno economico": in un primo momento doveva concludere lui i lavori, poi è arrivato il ministro della Cultura. Esposti vasi, monete ed armi ...

Napoli, scoppia il giallo Zielinski e De Laurentiis sogna Koopmeiners Corriere dello Sport

Il club azzurro chiede al centrocampista di rinnovare con ingaggio ridotto da subito altrimenti va fuori rosa: per il momento l’offerta dell’Al-Ahli è respinta ...In casa Napoli scoppia la grana Victor Osimhen: Rudi Garcia non esclude la partenza verso l’Arabia Saudita. Le parole Ai microfoni di Sky, Rudi Garcia ha parlato così del futuro di Osimhen: Ci sono gi ...