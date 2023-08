Napoli | Natan ha firmato | ora nel mirino c’è Koopmeiners

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiArriva il nuovo centrale,, brasiliano preferito al connazionale Murillo. E ora fari accesi sul centrocampo con il possibile addio da parte di Zielinski verso l’Arabia Saudita e l’arrivo dei soldi per dare l’assalto all’atalantino. Ilmette il turbo finale nello sprint del mercato, pronto a cambiare parte del volto della squadra che ha vinto lo scudetto per avere ancora più ambizioni. Il primo passo è avvenuto oggi quandoDe Souza hail suo contratto quinquennale con la maglia azzurra, sbarcando per la prima volta in Europa dopo essere stato cercato la scorsa estate dalla Roma e anche nella lista del Barcellona. Un doppio interesse che non divenne trasferimento, e così il 22enne ex Flamengo è diventato perfetto protagonista della difesa ...

