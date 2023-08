Napoli-Mario Rui | niente accordo per il rinnovo | l'addio si avvicina | le ipotesi

La trattativa tra ilRui per il rinnovo del terzino portoghese si è interrotta, lo riferisce la redazione di Sky Sport. Dopo l'incontro del 5 agosto, non ci sono stati più confronti tra le parti. Rinnovo ......Rui Secondo quanto riferisce Sky Sport, la trattativa tra ilRui per il rinnovo del terzino portoghese si è interrotta. Dopo l'incontro del 5 agosto , non ci sono stati più ...Completano il cast: Gianni Parisi,Porfito, Massimo De Matteo, Franco Pinelli, Anna Teresa ... è organizzata da Red Carpet in collaborazione con Sirioevents eJazz Club e gode del sostegno ...

Napoli, Mario Rui apre alla cessione Fantacalcio ®

Mario Rui avrebbe chiesto la cessione al Napoli. La clamorosa indiscrezione è legata alle difficoltà nel rinnovo del contratto, per cui il ...Il futuro di Mario Rui potrebbe essere lontano da Napoli: secondo le informazioni raccolte da Francesco Modugno di Sky Sport, l'esterno difensivo portoghese e il suo agente hanno comunicato oggi all'a ...