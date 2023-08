Napoli | Gabri Veiga ha accettato | le cifre della bozza del contratto offerto da ADL

(Di lunedì 7 agosto 2023) L’imminente cessione di Piotr Zielinski ‘sveglia’ il mercatoSSC. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club partenopeo ha presentato un’offerta ufficiale da 30 milioni di euro per acquistare le prestazioni sportive di: “Ilquest’oggi ha presentato un’offerta ufficiale da 30 milioni di euro per il pezzo pregiato L'articolo

... ragione per cui stando alla redazione di calciomercato.com , gli azzurri avrebbero rimesso gli occhi suVeiga . Dasabebbe pronta la prima offerta al Celta Vigo da 30 milioni di euro , ...La trattativa continua, ilvuoleVeiga e farà altri tentativi. A riferirlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano. Comments commentsConferme sull'offerta da 30 mln anticipata da Fabrizio Romano, come riporta Mirko calemme, giornalista di AS: ilspinge forte perVeiga e oggi va registrato il gradimento del calciatore al trasferimento in azzurro. Veiga apre alIl Celta chiede i 40 della clausola, ma la trattativa prosegue e ...

Napoli, offerta per Gabri Veiga: è il prescelto a centrocampo - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Napoli spinge forte per Gabri Veiga, talento classe 2002 del Certa Vigo. Secondo quanto riportato sui social da Mirko Calemme, giornalista di As, ci sarebbe il gradimento del calciatore al al ...Nella giornata di ieri si è giocata l’amichevole tra Napoli e Augsburg, gara alla quale non ha preso parte Piotr Zielinski, centrocampista polacco in scadenza di contratto nel Giugno del 2024. Le sire ...