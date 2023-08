Napoli | Fabrizio Romano annuncia | “Offerta ufficiale da 30 milioni di euro per Gabri Veiga”

Emma avrebbe poi raggiunto Stefano De Martino nella sua casa di Posilippo ,. Per quello che ... SecondoCorona Stefano De Martino si vedrebbe in realtà con un'altra donna: ' lui è stato ...... regia di Alfonso Cioce (2014) Bruciate, regia di Arnaldo Delehaye (2016) Ammore e malavita, ... regia di Cinzia TH Torrini - miniserie TV (1995) Il grande fuoco, regia diCosta - ...Ieri la notizia del ritorno dei sauditi su Zielinski, data daRomano. Il giornalista esperto di mercato ha parlato di un'offerta formale presentata aldall'Al Ahli per Zielinski e di ...

Napoli, Fabrizio Romano annuncia: "Offerta ufficiale da 30 milioni di ... DailyNews 24

L’addio di Piotr Zielinski, annunciato in conferenza stampa da Rudi Garcia, ha spinto nuovamente il Napoli sul calciomercato.Il club campano per sostituire Zielinski ha messo nel mirino lo spagnolo, uno dei talenti più in vista d'Europa, su cui c'è conc ...