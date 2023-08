Napoli | dopo Zielinski anche Osimhen in Arabia | l’attaccante deluso per l’addio del ‘fratello’ Piotr

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 7 agosto 2023) Quando sembrava tutto fatto per il rinnovo contrattuale dicon la SSC, la notizia riguardantedel calciatori con destinazioneSaudita ha scosso non solo i tifosi del, magli stessi calciatori che,la vittoria dello Scudetto, sono ormai di famiglia. In particolare, la delusione è tantaL'articolo