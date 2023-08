Napoli-Apollon in tv | data | orario e streaming amichevole 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 agosto 2023) Alle 18:30 di venerdì 11 agosto ilsfiderà l’nell’ultimo testdi Castel di Sangro. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva in pay per view su Sky Sport 251. Direttanon prevista. Dopo il test contro l’Augsburg, Rudi Garcia, in attesa dei prossimi colpi dal mercato e con la speranza di ricevere buone notizie dall’infermeria, chiede ai suoi un salto di qualità sul piano del gioco. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. SportFace.