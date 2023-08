Myrta Merlino debutta su Canale 5 | “Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui tutti i pomeriggi”

Dopo 15 anni di Barbara D'Urso, Canale 5 cancella il recente passato grazie a, sbarcata da La7 a Pomeriggio Cinque con un primo spot che ne ufficializza il ritorno a settembre. E Barbarella In vacanza, serenissima, in costiera amalfitana. Pagata fino al 31 ...Eppure la conduttrice partenopea sembrerebbe non aver particolarmente apprezzato una delle prime dichiarazioni fatte da, sua sostituta su Canale5, riguardo alla tanto decantata '...... reunion in discoteca per fidanzate e tentatori Fotogallery - 'Temptation Island', Mirko e Greta: ecco le prime foto di coppia Ultimo Aggiornamento 02/08/23 Fotogallery -, le prime foto ...

Myrta Merlino distrutta: "La tempesta più grande" Liberoquotidiano.it

Poco fa su Canale 5 è andato in onda il primo promo della nuova edizione di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino ...Mentre sta trascorrendo un'estate in Costiera Amalfitana, Barbara d'Urso, la celebre conduttrice di Canale5, sembra non aver ancora dimenticato l'addio burrascoso a Mediaset e il suo programma del pom ...