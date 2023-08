Musk contro Zuckerberg | un combattimento che sa di fallimento

Leggi su panorama

(Di lunedì 7 agosto 2023) Come siamo finiti dinanzi alla battaglia nella gabbia tra Elone Mark? E perché due degli imprenditori più popolari e ricchi del mondo devono trascendere dal loro ruolo e alzare le mani seppellendo il buonsenso per privilegiare l'istinto animalesco? Dopo quella che nel giugno scorso sembrava una boutade utile a rinfocolare il duello tra piattaforme social con l’arrivo dell'app Threads (il clone di Twitter con cui Meta vuole sottrarre pubblico alla piattaforma di, e che Panorama ha testato in anteprima), sembrava potessimo scampare il pericolo di sorbirsi la sfida tra titani (del conto in banca). Ma al tempo dei social ogni scusa è buona per attrarre l'attenzione delle persone, difficile quindi trovare un escamotage migliore di un confronto di arti marziali miste tra il padre di Facebook e Instagram e il ...