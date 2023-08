Musetti-Nishioka rinviata per pioggia | tutti gli aggiornamenti da Toronto

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 agosto 2023) Comincia il Masters 1000 di, anzi no. In Canada, dove è in corso il sesto torneo 1000 della stagione, piove e quindi anche slitta l’inizio del torneo. Ac’è lae quindi le partite delle ore 17 italiane (11 locali) cominceranno con trenta minuti di ritardo. Lorenzoaprirà il programma sul Grandstand contro il giapponese Yoshihito: partita che quindi non comincerà prima delle 17.30. Sperando che lalasci in pace. SportFace.