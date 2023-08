Mughinii inchioda la sinistra | Ripugnante chiedere la testa di De Angelis

Leggi su iltempo

(Di lunedì 7 agosto 2023) «È un pieno diritto di tutti noi, pensare e dire una propria opinione, anche su uno degli eventi più orribili della storia recente italiana». Parla chiaro il giornalista e scrittore Giampiero Mughini intervenendo sulle polemiche scaturite dal post di Marcello De, convinto che non siano stati Mambro, Fioravanti e Ciavardini a portare la bomba nella sala d'attesa della stazione di Bologna il 2 agosto 1980. Mughini, è rimasto sorpreso dalle parole di De? «Non particolarmente. Io non sono uno "specialista" di questa orribile vicenda, quindi non ne parlo e non ne scrivo, ma conosco molto bene i due (Mambro e Fioravanti ndr) e mi risulta davvero difficile pensarli colpevoli. Una strage priva di connotazioni ideologiche, soprattutto un attentato troppo lontano dall'ideologia che loro portavano avanti». A nutrire più di un dubbio sulle ...