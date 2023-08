MSC Crociere presenta la nuova stagione invernale

Leggi su moltouomo

(Di lunedì 7 agosto 2023) MSCcontinua la sua crescita sui mercati mondiali dellendo tutti i nuovi itinerari che partiranno dal prossimo 2024. Le numerose proposte comprendono itinerari in ogni angolo del pianeta, così da regalare esperienze ed emozioni indimenticabili per tutti gli amanti di questo genere di viaggio. La grande scelta sarà in grado di accontentare i gusti e le preferenze di ogni tipo con crocierista, tramite brevi o lunghi itinerari, visitando posti caldi ma non solo ed offrendo l’opportunità di visitare località tra le più affascinanti del nostro amato pianeta. Vediamo insieme più nel dettaglio alcune delle maggiori partenze e relative destinazioni che saranno toccate dalle stupende imbarcazioni di MSC. MSC,nel Mediterraneo Partiamo con un classico ...