Mourinho | «Sento parlare di qualità senza vittorie | una bugia E’ sparita la crudeltà della sconfitta»

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tra i vari passaggibella intervista di Ivan Zazzaroni a Joséce n’è uno che è una lezione di agonismo puro, di sport in senso più lato. Spogliatosovrastruttura comunicativa che oggi impera. «Lo sport è fatto per vincere, anche se sei in una squadra di minoreo in uno sport individuale. Quando Jacobs affronta sui 100 un ragazzino che fa 12 e 5, il ragazzino sa di non avere la possibilità di batterlo, tuttavia quel giorno Jacobs potrebbe fermarsi dopo 10 metri e il ragazzino avrebbe un’opportunità da sfruttare. Non si parte mai per non vincere, ogni volta chedidico che si tratta di una delle tante bugie di un mondo in cui sono spariti la meritocrazia, il pragmatismo ...