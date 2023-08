Mourinho non si tiene | intervista fiume tra Taylor | il mercato e il futuro

A chi era rivolto il 'fucking disgrace' C'erano gli altri,Taylor'.(LaPresse) - calciomercato.it'Finisce la partita, in quei minuti ho sentito che dovevo essere il padre di famiglia, ..."Un no definitivoè definitivo,lo è. In passato rifiutai la proposta più incredibile che un allenatore abbia mai ricevuto quando la Cina mi offrì la panchina della Nazionale e di un club ...La Roma è in ritardo sul calciomercato ma Joséè pentito di aver scelto la squadra giallorossa due anni fa. Il tecnico portoghese si confessa in una lunga intervista al Corriere dello Sport. "Mi riesce impossibile dire che sono ...

Mourinho e la sua avventura alla Roma: “Non sono pentito, ma ... Goal.com

Le persone possono avere una percezione diversa, ma io ho sempre avuto un eccellente rapporto con le società in cui ho lavorato”. Taylor, la verità di Mourinho: “Lui non c’era, ma non ho insultato ..."Prima di andare all'incontro ho informato la proprieta' chiarendo che non avevo intenzione di accettare. A casa ho detto esattamente la stessa cosa. Per un lato mi sentivo prigioniero della parola ...