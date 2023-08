Mourinho | intervista esclusiva | È la mia seconda vita

Chi sa tutto, o pensa di sapere tutto, di Josénon sa nulla di José. Perché lui è l'artista dello spiazzamento e della sorpresa: te lo aspetti in un modo e lo trovi in un altro. Mou, poi, non ha problemi di censura: lavora sullo scarto tra ciò che immaginiamo ......con i Friedkin La Roma è in ritardo sul calciomercato ma Josénon è pentito di aver scelto la squadra giallorossa due anni fa . Il tecnico portoghese si confessa in una lungaal ...ROMA " "Sul caso dell'arbitro Taylor , la cosa più triste è stata non essere appoggiato dalla società". È certamente la frase più forte che Josési è concesso in unafiume " 5 pagine " al Corriere dello Sport. In cui ha parlato di tutto. Da Dybala ("è oro, da quando è scaduta a sua clausola dormo meglio") al mercato, in cui ...

Mourinho esclusivo: in edicola l’intervista al Corriere dello Sport - Stadio Corriere dello Sport

(Adnkronos) – La Roma è in ritardo sul calciomercato ma José Mourinho non è pentito di aver scelto la squadra giallorossa due anni fa. Il tecnico portoghese si confessa in una lunga intervista al ...Chi sa tutto, o pensa di sapere tutto, di José Mourinho non sa nulla di José Mourinho. Perché lui è l’artista dello spiazzamento e della sorpresa: te lo aspetti in un modo e lo trovi in un altro. Mou, ...