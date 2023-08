Mourinho | «In Italia non mi sento più a mio agio | mi sono sentito aggredito dalle istituzioni»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ivan Zazzaroni intervista Joséper il Corriere dello Sport. Un’intervista chilometrica, quella all’allenatore della Roma, con decine di temi trattati. A partire dal motivo per cui ha accettato l’incarico alla Roma.parla dei Friedkin, del primo incontro con gli americani proprietari del club: «mi piacquero molto». Gli mostrarono grande fiducia, fu questo a colpirlo. «Trasmisero il loro entusiasmo, mi piacque la prospettiva di un progetto diverso, tre anni di contratto, una crescita progressiva, qualcosa che in precedenza non avevo mai preso in considerazione».spiega: «Prima volevo e dovevo arrivare, fare, spostarmi, vivevo uno stato di costante irrequietezza. Ero in un posto, facevo il mio lavoro, vincevo e mi spingevo oltre, volevo andare a vincere da un’altra parte». Certo, con i paletti del Financial Fair ...