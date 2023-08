Mourinho | ' In Italia mi sono sentito aggredito Mai pensato di andar via dalla Roma'

(Di lunedì 7 agosto 2023) " Inmi, hanno violato la mia libertà di uomo, la mia libertà di uomo di calcio, la mia libertà non di grande allenatore". Josè, tecnico della, non usa la ...

" Inmi sono sentito aggredito , hanno violato la mia libertà di uomo, la mia libertà di uomo di calcio, la mia libertà non di grande allenatore". Josè, tecnico della Roma, non usa la ...Inmi sono sentito aggredito, hanno violato la mia libertà di uomo, la mia libertà di uomo ... Squalifiche in cui'si sentirà un tifoso della Roma'. Sull'episodio al termine della ...: Chiffi, Taylor e il rapporto con gli arbitri. Non meno interessante la riflessione relativa al rapporto con gli arbitri : "Inmi sono sentito aggredito, hanno violato la mia libertà ...

ROMA, MOURINHO: "IN ITALIA MI SONO SENTITO AGGREDITO, NON SONO PIÙ A MIO AGIO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Al Corriere dello Sport, Mourinho si è raccontato a 360 gradi. Diversi gli argomenti trattati dall’allenatore della Roma. Roma, le parole di Josè Mourinho “Firmai per la Roma perché quando incontrai i ...Josè Mourinho posta sui social una foto con Roger Ibanez e ufficializza la sua cessione all'Al-Ahli: "Sii felice 'garoto'. So che ti mancherò. Grazie per la tua ultima maglietta. Ora puoi pagare una ...