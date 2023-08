Mourinho contro la società | ‘Non mi hanno protetto con l’arbitro Taylor | è stato triste Attaccante? Dicono che non si può prendere’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 agosto 2023) Le parole di Josési abbattono come un fulmine sulla Roma e nel mirino dello Special One finisce la. In un’intervista al Corriere dello Sport il tecnico portoghese si toglie più di un sassolino dalla scarpa e sputa fuori un elenco di episodi che non gli sono piaciuti negli ultimi mesi, dal mancato sostegno al termine della finale di Europa League alle mancanze del mercato: “In Italia non sono più a mio agio“. Dichiarazioni che, con la nuova stagione che non è ancora iniziata, possono portare a due esiti opposti, anche conoscendo l’abitudine dell’allenatore a usare le proprie dichiarazioni a fini strategici: mettere pressione e stimolare l’operato dellao minare la stabilità dell’ambiente e dello spogliatoio.torna con la memoria al termine della scorsa stagione, alla sconfitta ...