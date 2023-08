Motomondiale | Bagnaia verso il bis mondiale in quota | Bezzecchi insegue ancora la rimonta

(Di lunedì 7 agosto 2023) Roma, 7 ago. - (Adnkronos) - Peccoè pronto a prendersi un altro titolo. Dopo il secondo posto ottenuto a Silverstone, il pilota torinese staccain vetta alla classifica dei piloti di MotoGP con 214 punti, portandosi a +41 su Jorge Martin, sesto all'arrivo, e +47 su Marco, non in grado di concludere la gara a causa di una caduta. Il trionfo a fine stagione di Pecco si gioca a 1,25 su Stanleybet.it e Betflag, mentre la vittoriadi Jorge Martin èta 6,50.a distanza di sicurezza, un cui successo pagherebbe 7,50 volte la posta. Lontani gli altri, con Brad Binder (131 punti in classifica), proposto a 30 e il vincitore di Silverstone, Espargaro, a 75. Marini e Bastianini guidano il gruppo a ...

