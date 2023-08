MotoGP Silverstone interlocutoria | ma Francesco Bagnaia ne esce rafforzato e con il break di vantaggio

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il Gran Premio di Gran Bretagna diè passato agli archivi. Il Motomondiale ha dunque ufficialmente cominciato la seconda metà cronologica della sua stagione, destinata però a essere preponderante nell’economia del campionato. Come già detto, il calendario 2023 assume contorni particolari, con una densità di Gran Premi fra agosto e novembre decisamente superiore a quella tra marzo e giugno. Ebbene, dopo le cinque settimane di pausa fra Assen e, i valori non sono cambiati. Ducati è sempre la più forte; Ktm tiene botta, ma resta un passo indietro. Le moto giapponesi non solo non crescono, ma vedono viepiù acuita la propria crisi. L’unica ad aver fatto un passo avanti concreto è Aprilia, ma questo progresso va parametrato al fatto che la RS-GP appare progettata proprio per brillare a. La casa di Noale andrà ...