MotoGP | promossi e bocciati GP Gran Bretagna | super Aprilia a Silverstone | Bagnaia ragioniere per il Mondiale

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 agosto 2023)GP2023: domenica trionfale aper la casa di Noale, che ritrova la vittoria dopo 16 mesi e piazza addirittura tre moto nella top5 all’arrivo. Aleix Espargarò si prende meritatamente la copertina con una rimonta strepitosa dal 12° posto al successo, ma è incoraggiante in prospettiva anche il rendimento tra asciutto e bagnato di Viñales e Oliveira. Francesco: 14° nella Sprint e 2° in gara perdendo la prima posizione all’ultimo giro. Un weekend sicuramente non esaltante per Pecco, che riesce tuttavia ad allungare in campionato sfruttando le disavventure dei suoi due rivali diretti per il titolo. Resta il rammarico per l’epilogo del GP, ma i 20 punti di ...