(Di lunedì 7 agosto 2023) La stagioneè ufficialmente tornata in scena con il Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale 2023. Sullo storico e bellissimo tracciato dii piloti si sono tolti la ruggine di dosso dopo le vacanze con una gara decisamente intensa che ha visto il successo di Fermin Aldeguer davanti ad Aron Canet conche è andato a completare il podio. Solamente decimo il nostro Tonyche, in questo modo, perde lagraduatoria. Dopo la gara sul tracciato del Northamptonshire, infatti, lagenerale vedere il portacolori del team Red Bull KTM Ajo condurre con 156 punti contro i 154 del pilota milanese. Jake Dixon e Alonso Lopez entrambi caduti nelle prime fasi ...

Lo spagnolo Fermin Aldeguer sulla Boscoscuro ha vinto il Gp di Silverstone in MotoGp2 davanti ai due connazionali Aron Canet (+2''546) eAcosta (+3''883). Quest'ultimo è il nuovo leader della classifica ai danni di Tony Arbolino che sulla pista inglese non va oltre il 10mo posto. Quarto posto per lo statunitense Roberts (......Dixon si è trovato nella pancia del gruppo oggi al via del Gran Premio di Gran Bretagna della. posizione occupata daAcosta, terzo oggi con Arbolino decimo. Ai microfoni dell'emittente ...Il pilota in sella alla Boscoscuro è stato meraviglioso oggi a Silverstone vincendo la gara delladavanti ad Aron Canet e aAcosta, non brillantissimo oggi, ma comunque sufficientemente ...

Moto2, Pedro Acosta lascia Silverstone con la vetta della classifica, ora starà a Arbolino rispondere OA Sport

La carrera de Moto2 dejo muchas intrahistorias a destacar. Obviamente, el protagonismo lo acaparó Fermín Aldeguer logrando su primera victoria en el Mundial; incluso Pedro Acosta, que se aupó como ...El piloto murciano se estrena con una victoria superlativa en Silverstone, en un podio 100% español. Fermín Aldeguer hizo historia este pasado fin de ...