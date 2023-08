Mossa di Vox | mano a Feijoo Cosa succede in Spagna

Leggi su formiche

(Di lunedì 7 agosto 2023) Colpo di scena in: Vox fa un passo di lato per verificare se il Pp può riuscire a comporre un governo, al fine di assicurare stabilità al Paese dopo che le scorse elezioni non hanno consegnato la maggioranza assoluta alla coalizione conservatrice. Uno scatto di responsabilità, quello di Abascal, che rappresenta un passo verso la definitiva legittimazione (anche mediatica) della destra iberica e che porta in dote a questo punto un bagaglio di responsabilità per Alberto Núñez Feijóo. Se riuscirà nel compito sarà premier, contrariamente potrebbe perdere anche il timone del suo partito. Qui Pp L’establishment popolare ritiene che la decisione di Vox di facilitare l’investitura di Feijóo e di non pretendere di far parte del Consiglio dei ministri “cambia le regole del gioco” e costringe i partiti che hanno negato il proprio appoggio ai popolari, come il Pnv, a ...