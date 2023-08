Mosca | In tre giorni avanzati di 3 km sul fronte di Kupiansk

... i soldati russi hanno effettuato un'avanzata in questa direzione per una profondita' di oltre... ma da alloraha continuato il suo assalto all'oblast. 7 agosto 2023Bene invece la Borsa diche sale di circa un punto percentuale, con il gas che cresce del 4% ...75 euro, con Leonardo in crescita di oltrepunti e Banco Bpm di oltre due. In calo invece ...Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aggiungendo che'non vuole annettere ... Sono state uditeesplosioni. Quattro persone erano all'interno di un'auto colpita da un frammento ...

Kiev, a Gedda consultazioni produttive. Mosca, no presupposti per pace Il Sole 24 ORE

"Negli ultimi tre giorni, i soldati russi hanno effettuato un'avanzata ... La citta' nella regione di Kharkiv e' stata liberata dalle forze ucraine lo scorso settembre, ma da allora Mosca ha ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Ira di Mosca per vertice a Gedda: nessuna base per la pace ...